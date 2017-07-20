Makedonya’daki Boşnakların Kültür Birliği organizasyonunda, bugün Üsküp’te onlarca vatandaş Srebreitsa katliamının 22. yıldönümü için yürüdü.
Üsküp Türk çarşısındaki Murat Paşa camii önünde başlayan yürüyüş, Taş köprüde sona erdi.
Burada okunan bildirinin ardından Srebrenitsa’da hayatını kaybedenler için dua okunarak program sona erdi.
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