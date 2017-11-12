İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, Kamu Gelirleri İdaresi ve Devlet İş Müfettişleriyle birlikte dün gece Üsküp’te disko, bar ve kafelerin bulunduğu 24 iletmeye operasyon düzenledi.
22.00-04.00 saatleri arasında yapılan operasyonda, usulsüzlükler nedeniyle 13 işletme 15 ila 30 günlük süreyle kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Toni Angelovski, bugün operasyona ilişkin detayları açıkladı. Angelovski, 8 işletmede yasak olmasına rağmen 18 yaşından küçüklerin girişine izin verildiği, 2’si uyuşturucu kullanmak, 2’si de kimliği belirlenmek üzere 4 kişinin karakola götürüldüğünü söyledi.
Polis ekipleri dün 272 araç şoförüne alkol testi uygularken, 102’sine alkollü araç kullanmaktan ceza yazdı. 49 sürücüye daha çeşitli nedenlerle ceza kesildi.
Üsküp’te Polis Operasyonu; 13 İşletme Kapatıldı
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