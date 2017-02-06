Son haftalarda hava kirliliğinin üst düzeye çıktığı Üsküp’te ücretsiz toplu taşıma sağlanacak.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Üsküp Şehir Belediye Başkanı Kotse Trayanovski, şehirde hava kirliliği normal düzeye gelinceye kadar otobüslerden ücretsiz bir şekilde faydalanılacağını belirtti.

Belediye çalışanlarına da otomobil yerine işe otobüsle gelmeleri çağrısında bulunan Trayanvski, kendisinin de işe otobüsle geleceğini açıkladı.

Bu önlemle, Üsküp’teki hava kirliliğinde ciddi bir payı bulunan otomobil yerine toplu taşımanın kullanılması amaçlanıyor.

Trayanovski, çift-tek plaka uygulaması için yasal zemin olmadığını belirterek, ilgili kurumlardan yasa değişikliği talebinde bulundu.