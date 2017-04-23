Makedonya’nın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi başkent Üsküp’te de Miraç kandili vesilesiyle camilerde programlar düzenlendi.

Üsküp Murat Paşa camiindeki Mevlid Programı, TRT Avaz’ın canlı yayınıyla Türkiye ve dünyadaki milyonlarca seyirciye ulaştı.



Sunuculuğunu Hasan Karakaya’nın yaptığı Mevlid-i Şerif programında, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Yakupi, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Murat Paşa Camii Vaiz ve Hatibi Süleyman Baki, Murat Paşa Camii imamı Saduddin Süleyman yer aldı.



Ankara Keçiören Aksa Camii İmam Hatibi Erdal İlhan ve Hafız Emri Hirda'nın okuduğu Mevlid-i Şerif’e Üsküp İsa Bey Medresesi İlahi grubu da ilahileriyle eşlik etti.



Üsküp halkı Murat Paşa Camiindeki mevlid programına yoğun ilgi gösterdi.