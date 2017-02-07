Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bugün yine hava kirliliği sınırın üstünde. Diğer şehirlerde ise PM10 parçacıkları 50 mikrogramın altında gözüküyor.
Üsküp'te yapılan ölçümlere göre Gazi Baba Belediyesinde bir metreküp başına 191,6 mikrogram PM10 parçacığı düşüyor. Kiril ve Metodiy Üniversitesindeki ölçüm merkezinde PM10 parçacıklarının metreküp başına 118,32 mikrogram olduğunu gösteriyor. Hava kirliliğinin Karpoş 95, Merkez 63, Lisiçe 68 ve Miladinovci'de 31 Mikrogram düzeyinde olduğu öğrenildi.
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