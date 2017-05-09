



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle bugün başkent Üsküp'ün tarihi mekanlarından Kurşunlu Han'da Geleneksel Türk Okçuluğun Makedonya'da yeniden canlandırılması amacıyla okçuluk kursu başladı.

Yaklaşık 150 kişinin kayıt yaptığı okçuluk kursunda Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca eğitim verecek.



Kursun açılış töreninde katılımcılara hitap eden Selçuk Kürşad Koca, ok ve yayın bu coğrafyanın Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasında büyük bir önemi olduğunu, aynı zamanda Peygamber Efendimizin de ok ve yayla ilgili bir çok Hadisi olduğunu da hatırlattı.



Gazetemize yaptığı açıklamada Koca, "Üsküp Yunus Emre Enstitüsü aracılıyla geleneksel Türk okçuluğu kursunu başlatmış bulunmaktayız. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bundan sonraki süreçte bütün kursiyerlerimizi düzenli bir şekilde kursa gelmeye bekliyoruz. Bu vesileyle Geleneksel Türk Okçuluğunun Makedonya'da da canlı bir şekilde devam etmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

