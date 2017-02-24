Yüksek faturalar ve faizleri protesto etmek amacıyla yaklaşık 200 vatandaş elektrik dağıtım şirketi EVN’nin Sever’deki binası önüne yürüdü.

Yahya Paşa camii önünde toplanan protestocular, buradan EVN’ye yürüdü. EVN’ye karşı sloganlar atan protestoculardan üçü, taleplerini yönetime iletti.

Protestoculardan Ariyan Taçi, gazetecilere yaptığı açıklamada taleplerin EVN yönetimine iletildiğini ve onlara bu taleplere cevap vermek için 10 günlük süre tanıdıklarını söyledi.

Talepler arasında ekonomik açıdan sıkıntılı ailelerin borçların silinmesi ve ödenmemiş faturalara işlenen faizlerin kaldırılması başı çekti. Taçi, elektrik faturalarının özellikle kış aylarında ortalama maaşlar kadar geldiğini kaydetti.



Protestoya katılan vatandaşlar da yüksek faturalardan şikayetçi oldu. Bunlardan biri, 5 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin denarlık faturaları gösterdi. Bir diğer kişi ise evindeki elektrik saatinin izin alınmadan değiştirilmesine tepki gösterdi.

Protestocular 10 gün içerisinde taleplerinin karşılanmaması halinde yeniden toplanmak üzere olaysız bir şekilde dağıldı.