2017 yılının başından itibaren “Skopska” isimli elektronik bilet ulaşımına geçen Üsküp’teki toplu taşımada ilk sorunlar yaşanmaya başladı.

Ocak ayı için öngörülen ve 150 denardan satılan 5 kez kullanılabilen elektronik biletler 5 günde tükendi. E-Bilet uygulamasından sorumlu olan JSP, 2016’da 35 bin elektronik bilet satıldığını, Ocak ayının başlarında otobüsler ve bilet satış yerlerine temin edilen 150 bin e-biletin ise 5 gün gibi kısa bir sürede tükendiğini açıkladı. JSP, kurum olarak tüm kapasitelerini kullanarak e-biletleri yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise otobüste e-bilet alamayınca biletsiz yola devam etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, vatandaşların biletlerini doldurmak yerine yeni bilet almasından dolayı bu sıkıntının yaşandığını belirtiyor.

Üsküp’te bilet dolum yerlerini aşağıdaki linkten görebilirsiniz: