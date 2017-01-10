Son günlerde yağan kar ve yolların gerektiği gibi temizlenmemesinden dolayı düşen 105 kişi oluşan kırıklar nedeniyle “Az. Naum Ohridski” hastanesine gitti. Hastaneye gidenlerin çoğu 45 yaşının üstündeyken, 10 kadar çocuğun da olduğu kaydedildi. Doktorlar, düşmelerin en çok ev veya binanın çıkışında gerçekleştiğine dikkat çekerken, en çok bilek, kol ve dirseklerde kırıkların olduğunu kaydediyor.

Aynı hastanede yaşanan bir diğer olayda ise 50’li yaşlarında olan bir Üsküplü, evi ve aracındaki karları temizlemek için kürekle sokağa çıktı. Eldiven takmaması nedeniyle sağ elinde baş parmağı hariç dört parmağı donan adam hastaneye kaldırıldı. Gerekli tedavi uygulanan adamın büyük bir ihtimalle parmaklarını kaybetmekten kurtulacağı belirtiliyor. Doktorlar hem kar temizliği yapan hem de uzun süre dışarıda kalacak olanların elleri ve ayaklarını iyi bir şekilde soğuktan koruması gerektiğine vurgu yapıyor.