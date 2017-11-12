Makedonya Atatürkçüler Derneğinin organizasyonunda, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği ve FON Üniversitesinin katkılarıyla bu akşam Üsküp’te “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konferansı” düzenlendi.

Konferansta, Makedonya meclisi milletvekili Zekir Ramçiloviç, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, TDP Genel Başkan Yardımcısı Gönül Bayraktar, FON Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sefer Canoski, FON Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nano Rujin, Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Başkanı Mustafa Tosun, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, sivil toplum teşkilatları birlikleri, üniversite hocaları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından söz alan Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah, amaçlarının Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan sapmadan yürümek, ileriyi görebilmek ve daha ileriye gitmeyi amaçlayan yeni nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Abdullah, “Atatürk bize her yönüyle bir örnektir. Toplumsal çatışmaları, fikir ayrılıklarını, ümitsizlikleri, kırgınlıkları, kaygı ve çekingenlikleri ortadan kaldıran bir uzlaştırıcı liderlik dehası göstermiş, Türk milletine unutulmuş milli değerleri yeniden hatırlatmış ve kazandırmıştır. Bu duygu ve düşüncülerle büyük Atatürk’ü, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.



Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Başkanı Mustafa Tosun, ilk kez geldikleri Makedonya’daki Türklerin bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğunu gördüklerini belirtti.

Tosun, “10 Kasım yas günü değil, 10 Kasım mücadele günüdür” diyerek sözlerini noktaladı.

FON Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sefer Canoski, bu program vesilesiyle sadece Makedonya ile Türkiye arasında değil, Türkiye üzerinden doğu ve batıyı birleştiren bir köprünün küçük bir parçası olmak istediklerini belirtti.

Selamlara konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nano Rujin, “Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihsel ve siyasi önemi” ile Prof. Dr. Kemal Arı’nın “Atatürk, akıl ve bilim” konulu konferansına geçildi.

Program, verilen kokteylle sona erdi.