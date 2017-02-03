Çevre Bakanlığı'nın ölçüm merkezlerinin verilerine göre Üsküp'te 2016 yılında Gazi Baba Belediyesi'nde 177 gün, Lisiçe Belediyesinde 161 gün, Merkez Belediyesinde 154 gün ve Karpoş belediyesinde 145 gün vatandaşlar kirliği havaya maruz kaldı.
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