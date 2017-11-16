



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü heyetini kabul etti.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede İvanov, enstitünün amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı İvanov, görüşmede iki ülke arasındaki kültür, dil-edebiyat, mimari, folklor sahalarındaki ortak değerleri anlattı. Ayrıca kültür-sanat bağlamında Makedonya’da yapılması gereken faaliyetlerle alakalı tavsiyelerde bulundular.

