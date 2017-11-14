Makedonya’nın başkenti Üsküp ile Bosna Hersek başkenti Sarayevo arasında bugün kardeş şehir protokolü imzalanacak.
İmzalar bugün Üsküp’te Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov ile Sarayevo Belediye Başkanı Abdulah Skaka tarafından atılacak.
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