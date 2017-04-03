Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi Makedonya’dan da “Evet” kampanyasına destek geldi.
Üsküp Türk çarşısı esnafının bir bölümünün dükkanlarına “Evet” yazılı pankartlar astığı görüldü.
Makedonya’da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 8 ile 9 Nisan tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinde oy kullanacak.
Üsküp Türk Çarşısında “Evet” Pankartları...
Yağmurlu ve Rüzgarlı Hava Etkili Olacak
Üsküp Karadağında Yangın
T.C. Danıştay Üyeleri Vizyon Üniversitesinde...
Büyükelçi Kara Kalkan Derneği Temsilcilerini...
Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan...
Özel Yetkili Savcılık, Yargıtay Başkanının...
Memeti: “2016’da 1523 İnsan Hakkı İhlali...
Yorumlar