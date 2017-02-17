Üsküp Türk çarşısında otomobillerini park edenler esnafın tepkisini çekiyor.

Bir dönem çarşının giriş ve çıkışlarına koyulan hidrolik sütunlar, esnafa sadece sabah 06.00-09.00 saatleri arasında mal getirme hizmeti vererek, trafik sıkıntısına son vermişti.



Ancak son birkaç aydır sütunların gerektiği gibi çalışmamasıyla birlikte, Üsküp Türk çarşısı otoparka dönüştü. Esnaf her ne kadar bundan şikayetçi olsa da, bazı esnafların araçlarını kendi dükkanlarına park ettiği de görülüyor.





