



Makedonya'nın başkenti Üsküp şehir Belediyesi, Üsküp'te yaşayan vatandaşların bisiklet satın almalarına destek olacak. Üsküp Şehir Belediyesi tarafından bu destek için yaklaşık 10 Milyon denar ayrılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Koce Trayanovski bu kararı yarın Belediye Meclisine taşıyacaklarını ifade ederken, bisiklet satın almak isteyen vatandaşlara 4 bin denarlık destek sunmayı hedeflediklerini bununla birlikte yaklaşık 2 bin 500 satın alınabileceğini dile getirdi.

"Üsküp Bisiklet Şehri 2017" projesiyle vatandaşların ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmalarını teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.