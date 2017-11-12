Üsküp Şehir Belediyesi, 6 Kasım’da Çevre ve Alan Planlama Bakanlığından alınan bilgiler doğrultusunda, hava kirliliğinden korunmak ve aynısının azaltılması için vatandaşlara yönelik tavsiyeleri yayınladı.

Havadaki PM 10 parçacıklarının metreküp başına 50 mikrogramı geçtiği art arda beş günden sonra uygulanması istenen önlemlerde araç kullanımı ilk sırada ye alıyor. Belediye, vatandaşların gerekmedikçe araç kullanmaması, mümkün olduğunca çok kişinin bir araca binmesi, toplu taşımanın kullanılması, evde ısınmak için sentetik maddelerin kullanılmaması, ocakların sürekli temizlenmesini istedi.

PM 10 parçacıklarının en çok etkili olduğu sabah ve gece saatlerinde mümkün olduğunca az açık havada kalınması, mümkün olduğunca az dışarı çıkılması ve evde ısınmak için çevreye daha az zararlı olan sistemlerin kullanımının da sağlığın korunmasında önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Belediye, Çevre ve Alan Planlama Bakanlığına bağlı altyapı sistemleri, inşaat çalışmaları ve çevreye zarar veren diğer çalışmalarda müfettişlerin sürekli kontrol yapması, kaldırımların temizlenmesi, polislerin havayı aşırı derecede kirleten araçlara karşı kontrollerini arttırması, ocaklara sahip ev ve işyerlerinin denetlenmesi, açık alanda yapılan her türlü toplantı, spor ve kültürel faaliyetlerin ertelenmesi yönünde ilgili kurumlara çağrıda bulundu.