Lufthansa’ya bağlı düşük bütçeli havaylu şirketi Eurowings, Üsküp-Münih seferlerinin 31 Ekim itibariyle başlatılacağını duyurdu.

Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez 174 yolcu kapasiteli Airbus A30-200 ucağıyla gerçekleşecek olan seferlerin bilet fiyatları 40 avrodan başlayacak.

Bu seferle Eurowings’in Makedonya havacılık pazarına girdiğini belirten TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, sadece Makedonya’nın değil bölge ülkelerinden de vatandaşların Münih ve dolaylı olarak kıtalararası uçuşlarda yeni imkanlara sahip olacağını söyledi.

Eurowings Havacılık Ağı Geliştirme Müdürü İvan Orec, 150 noktaya uçuş gerçekleştiren kürsel bir ağa Üsküp’ün eklenmesinden mutlu olduklarını kaydetti.



Dünyanın 40 ülkesinde 150 noktaya uçan Eurowings, bu yıl 22 milyon yolcuya hizmet vererek 2017’nin en hızlı büyüyen havayolu şirketi olarak seçildi.

Yeni hatla birlikte bu yıl Makedonya’daki iki havalimanı 6 yeni şehre doğrudan uçuş imkanına kavuştu. Wizzair’in Üsküp’ten Roma, Malta ve Vaxjo seferlerinin yanında Qatar Airways, Üsküp-Doha hattını başlattı.Ohri’den ise Katowice’ye doğrudan seferler start aldı.

TAV Makedonya, 2017’nin ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını %8 arttırarak 1 milyon 89 bin 906 yolcuya hizmet verdi.