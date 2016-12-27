



Makedonya'nın başkenti Üsküp yeni yıl için Noel ağacı ve ışıklarla süslendi.

Üsküp'te yılbaşı gecesi kutlamaları planlanıyordu. Bir çok sanatçının da sahne alacağı o program iptal edildi. Üsküp Şehir Belediyesi aldığı kararla kutlamalar için harcanacak paraların yardıma muhtaç ailelere verilecek.

