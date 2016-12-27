Makedonya'nın başkenti Üsküp yeni yıl için Noel ağacı ve ışıklarla süslendi.
Üsküp'te yılbaşı gecesi kutlamaları planlanıyordu. Bir çok sanatçının da sahne alacağı o program iptal edildi. Üsküp Şehir Belediyesi aldığı kararla kutlamalar için harcanacak paraların yardıma muhtaç ailelere verilecek.
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