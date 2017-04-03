Başkentin kuzeyinde bulunan Üsküp Karadağında dün yangın meydana geldi. Büyük bir alanı kaplayan yangın bölgede bulunan kuru ot ve diğer bitkileri yaktı.
Olay yerine müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yağmurlu ve Rüzgarlı Hava Etkili Olacak
Üsküp Karadağında Yangın
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