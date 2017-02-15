



Üsküp Hayvanat Bahçesinde 8 Şubat'ta ölen deniz aslanının ölüm sebebi belli oldu. Taş yutan deniz aslanı, yemek borusu ve mide deliğinin tıkanması sonucunda can verdiği öğrenildi.

Deniz aslanının ölüm sebebi, Üsküp Veterinerlik Fakültesinde yapılan otopsinin adından ortaya çıktı.

Deniz aslanının yuttuğu taşın ise bir ziyaretçi tarafından atıldığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık iki ay önce de Üsküp hayvanat Bahçesinde, iki maymun arasında meydana gelen şiddetli kavga nedeniyle bir maymun da can vermişti.