Makedonya’nın etkisi altında olduğu soğuk hava dalgası bugün sabah saatlerinde yine kendinin hissettirdi.

Üsküp ve Berova yapılan ölçümlerde -21 dereceyle en soğuk yerler olarak göze çarparken, hava sıcaklığı Manaastır’da -20, Kalkandelen’de -19, Kumanova, Demir Kapı ve İştip’te -18, Ustrumca’da -17, Pirlepe’de -16, Kriva Palanka’da -15, Debre’de -14, Mavrova ve Gevgeli’de -12, Kruşova’da -9, Ohri ve Doyran’da -7 derece oldu.

Gün içerisinde havanın güneşli ve yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kuzeydoğu yönünden esecek hafif rüzgar, Batı kesiminde orta şiddetli Kuzey rüzgarına dönüşecek. En yüksek hava sıcaklıkları -4 ile 5 derece arasında değişecek.

Üsküp’te güneşli bir hava olması tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık -2 derece olarak tahmin ediliyor.





Havalar Yarından İtibaren Isınacak

Meteorologlar, yarından itibaren havaların ısınacağı görüşünde. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava beklentisi içerisinde olan meteorologlar, gün içerisinde ülke genelinde hava sıcaklıkların sıfırın üstüne çıkacağını tahmin ediyor. En yüksek sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişecek.

Cumartesi günü daha yüksek yerlerde öğleden önce kar yağışları beklenirken, şehirlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması, Pazartesi günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları bu iki günden sıfır derece civarı olacak.