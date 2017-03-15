76 kilometre uzunluğunda olacak Üsküp-Gostivar-Kalkandelen doğalgaz boru hattı inşaatının ilk etap çalışmaları devam ediyor.

28 milyon avroya mal olacak olan projenin altyapı çalışmaları için Deutsche Bank ve Erste Bank’tan kredi alınırken, ilgili makamlar Makedonya’nın diğer bölgelerindeki doğalgaz hattının 2018’in sonları veya 2019’un başında hazır hale gelmesini bekliyor.

Makedonya’nın diğer bölgelerindeki doğalgaz hatlarında da çalışmalar devam ediyor.