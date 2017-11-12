Üsküp Devlet Hastanesi olarak bilinen “Rahibe Teresa” Klinik Merkezi’nde Toksikoloji kliniğine saat 19.00 sularında göreve giden bir doktor kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırı nedeni henüz bilinmezken, saldırıya uğrayan doktorun ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
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