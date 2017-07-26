1963 yılında meydana gelen ve 1070 kişinin hayatını kaybettiği Üsküp depreminin 54. yıldönümü, bir dizi etkinlikle anılacak.

Butel mezarlıklarında, depremde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıt mezarda devlet kurumları heyetlerinin çelenk bırakması planlanırken, geleneksel kan bağışı etkinliği de yapılacak.

Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Kotse Trayanovski, Momin Potok’taki Kızılhaç merkezinde evsizler için genişletilmiş kampın açılış törenine katılması, akşam saatlerinde ise deprem vesilesiyle mimarlık ve fotoğraf sergisinin açılışını yapması, akşam saatlerinde ise konserler düzenlenmesi planlanan etkinlikler arasında yer alıyor.

26 Temmuz 1963’te sabah saat 05.17’de meydana gelen depremde 1070 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bini yaralanmıştı. 50 bin kilometre karelik alanda hissedilen depremde, 15 bin 800 ev yıkıldı, 28 bini ise kullanılamaz hale geldi. 200 bin