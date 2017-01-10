Üsküp Şehir Belediyesi, kar ekipleri dün gece sabaha kadar yollarda buzlanmaların oluşmasını engellemek amacıyla Üsküp caddelerine yaklaşık 250 ton tuz attı.
Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada tuzun buzlanmayı engellemeye karşı -6 dereceye kadar etkili olduğunu bu nedenle sürücülerin dikkatli sürmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Üsküp Caddelerine 250 Ton Tuz Atıldı
İçişleri Bakanı Nuhiu Mülteci Kampını...
Mavrova’da Kar Kalınlığı 68 Santim, Hava...
Üsküp’te 105 Kişi Düşmeye Bağlı Kırıklardan...
Kutup Soğukları Üç Can Aldı
Sağlık Uzmanları: Sıcak İçecek ve Besin...
Motorlu Taşıtlar Birliği Sürücüleri Uyardı
Yollar “Allah’a Emanet”
Yorumlar