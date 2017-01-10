



Üsküp Şehir Belediyesi, kar ekipleri dün gece sabaha kadar yollarda buzlanmaların oluşmasını engellemek amacıyla Üsküp caddelerine yaklaşık 250 ton tuz attı.

Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada tuzun buzlanmayı engellemeye karşı -6 dereceye kadar etkili olduğunu bu nedenle sürücülerin dikkatli sürmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.