



Üsküp Şehir Belediye Başkanı Koce Trayanovski, 2016 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. 2016 yılının başarılı geçtiğini savunan Trayanovski, Üsküp için büyük önem arz eden önemli altyapı projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Trayanovski, ayrıca 2016 yılında başlayan bazı altyapı projelerinin Nisan ya da Mayıs ayında tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Çayır Belediyesinde 'Con Kenedi' ve 'Kemal Atatürk' caddesinde kanalizasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederken, 'Hristiyan Todorovski Karpoş' bulvarının genişletme çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Trayanovski, 2017 yılı içerisinde 'Plastikçiler' ismiyle bilinen caddenin de genişletme ve onarım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.