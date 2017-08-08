Makedonya’nın başkenti Üsküp, bu akşam Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa’sına ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 42. kez düzenlenecek olan organizasyonda İtalyan hakem Gianluca Rocchi düdük çalacak.

Ronaldo, Pogba, Benzema, De Gea gibi dünya yıldızları II. Filip Arena stadında sahaya çıkacak.

Süper Kupa maçı vesilesiyle Üsküp de karnaval alanına döndü. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinliklere sıcağa aldırış etmeden binlerce vatandaş katıldı. Akşam ise hem Üsküplüler hem turistler hem de maç için gelen taraftarlar Üsküp’te oldukça olumlu bir ortam oluşturdu.

Diğer yandan ilgili kurumlar maçın sorunsuz oynanması için önlemler aldı. “Aminta Treti” ve “Yordan Haci Konstantinov – Cinot” bulvarlarında sadece UEFA’dan gerekli akreditasyona sahip kişi ve araçların geçişine izin verilecek. İçişleri Bakanlıği, maç günü yoğunluğa göre “İlinden” bulvarının Başbakanlık önünden maçın oynanacağı II. Filip Arena kısmına kadar kapatılabileceğini de açıkladı.

Bunun yanı sıra UEFA, maçta Real Madrid, Manchester United, İspanya ve İngiltere bayrakları dışındaki bayraklara izin verilmeyeceğini duyurdu. Bayrakların en fazla bir metre uzunluk ve 250 santimetre genişliğe sahip olabileceği belirtilirken, bunu aşan bayraklarla stada girilmesine izin verilmeyecek. Ayrımcı, nefret söylemi veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak pankartlara da el konulacak.

Maç, Makedonya saati ile 20.45’te başlayacak ve MRTV ile TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.