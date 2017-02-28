Türkiye'nin iddialı yapımlarında rol alan ve Makedonya'da sevilen sanatçılardan biri olan Oktay Kaynarca Üsküp'e geldi.
Kaynarca, İnstagram hesabı üzerinden Büyük İskender heykelinin bulunduğu Makedonya meydanından bir paylaşımda bulundu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinin yönetmeni Onur Tan da Kaynarca'ya eşlik etti.
Ünlü Sanatçı Oktay Kaynarca Üsküp'te
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