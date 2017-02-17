Devlet Tarım Müfettişi Tsvetan Tripunovski, tütün alımlarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Şu ana kadar 24,4 bin ton tütün alımı yapılırken, kilogram başı ortalama fiyatı 196,8 denar oldu.

Tripunovski, tütün alımlarında herhangi bir sorunun yaşanmadığını ve 2016 mahsulünün son kilosuna kadar alınacağını belirtti.

Tütün alımlarının 15 Mart’ta sona ermesi beklenirken, üreticilere devlet tarafından kilogram başına 60 denarlık teşvik de ödeniyor.