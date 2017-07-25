TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasının konseri vesilesiyle Makedonya’ya gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, bir dizi temaslarda bulundu.



Makedonya meclisi milletvekili Enes İbrahim’in kendi onuruna verdiği akşam yemeğine katılan Kaseinov, ertesi gün TDP Genel Başkanı Beycan İlyas ve milletvekili Yusuf Hasani’yle yine çalışma yemeğinde bir araya geldi.



Kaseinov, Makedonya ziyareti kapsamında T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kültür Bakan Yardımcısı Vladimir Lazovski ile Müsteşar Behicudin Şehabi ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz başta olmak üzere birçok kurumu ziyaret etti.



Gazetemizi de ziyaret eden Kaseinov, Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sulooca’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Ziyaretler sırasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik de Kaseinov'a eşlik etti.