



Bu kısa yazımızda sadece şunu soracağız: Geçen yılın şubat ayında Romanlar ve Arnavutların temsilcileri yanı sıra Türkleri temsilen yerel bir televizyona çıkan Maksud Ali, (hakkını vermek lazım Makedoncası Türkçe'sinden çok daha iyi sadece tek sorunu kıblenin "pravec" yani "yön" olduğunu zannediyor onu düzeltirse sorun yok) nasıl manşet olmayı başardı?









İşte cevabı: Ohri’de kurulmuş bir yerel Türk Derneğine dolayısıyla Türk davasında büyük emeği geçen bir Türk kadın başkanına (ki eskiden yine çok yakın dava arkadaşı idi) çirkin iftira atarak.

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Manşet şu: “Maksut Ali: Sinan Çelebi derneğinde kumar oynuyorlar”.

İşte Sayın Ali’nin başarısının sırrı budur, bir Türk kurumuna iftira atmak, lekelemek.

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