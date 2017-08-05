Makedonya’da son birkaç gündür artan ve kontrol altına alınamayan yangınları söndürmek için Türkiye ve Bulgaristan’ın gönderdiği helikopterler kullanılıyor.

Üsküp’ün yakınlığında bunan Studeniçan köyüne bağlı Morana köyünde Koruma ve Kurtarma Müdürlüğüne bağlı 20 kişilik bir ekiple birlikte helikopterler de yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.

Makedonski Brod’un Trebovlye köyünde birkaç günden bu yana söndürülemeyen yangın Blizansko köyüne doğru ilerliyor. 45 kişi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Makedonya’da şu anda 8 aktif orman yangının olduğu kaydediliyor. 1 Ağustos’a kadar çıkan yangınlarda 590 hektarlık alanın kül olduğu açıklanmıştı.