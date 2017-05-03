



Eşbaşkanları İsmail Aliji, Celadin Culi ve yönetim kurulu üyesi Osman Emin'den oluşan Türkiye Mezunları heyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın Üsküp Koordinatörü olarak göreve başlayan Aytekin Ayden'i makamında ziyaret etti.

TİKA Üsküp Koordinatörlüğü'nün Vodno'daki merkezinde gerçekleşen görüşme bir saati aşkın sürdü. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Türkiye Mezunları heyeti yeni atanan koordinatör Ayden'e başarı dileklerini iletip, Türkiye Mezunları'nın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Koordinatör Ayden de Türkiye Mezunları'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bundan sonra da TİKA olarak imkânlar dahilinde derneğin faaliyetlerine destek sunmaktan mutlu olacaklarını belirtti.