



Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca T.C. Üsküp Büyükelçiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Büyükelçi Tülin Erkal Kara ile de görüştü.

Makedonya Cumhuriyeti Hakimler ve Savcılar Akademisi Müdürü Aneta Arnaudovska, da Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğin ziyaret ederek Büyükelçi Tülin Erkal Kara ile bir araya geldi.

