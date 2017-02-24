



Makedonya İslam Birliği'ne Bağlı Helal Standart Ajansı ve Türkiye'nin Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) organizasyonunda Makedonyalı şirket temsilcilerine Helal ve Tayyip ürün eğitimi verildi.

Bugün başkent Üsküp'teki İsa Bey Medresesinde toplam 32 şirketin 72 temsilcisine Helal sertifika alma süreci, helal sertifikanın uluslararası boyutu, helal sertifika için yapılan kritik kontroller, helal sertifikaya İslami bakış açısı, helal kesim gibi bazı önemli noktalarda eğitim verdi. Eğitim Dünya Helal Konseyi Temsilcisi Murat Sayın ve GİMDES Fıkıh Birimi Üyesi Mustafa Meral tarafından şirket temsilcilerine sunuldu.



Eğitim sonrasında ise sertifika dağıtım töreni gerçekleşti. Törende tüm katılımcılara sertifika takdim edildi. Törene Makedonya Ekonomi Bakanı Driton Kuçi, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, Dünya Helal Konseyi Temsilcisi Murat Sayın, Helal Sertifika Ajansı Müdürü Muhamer Veseli ve şirket temsilcileri katıldı.

Helal Standart Güven ve Kaliteyi Temsil Etmektedir

Açılış konuşması yapan Helal Sertifika Ajansı Müdürü Muhamer Veseli, bugüne kadar Makedonya'da toplam 47 şirketin Helal Standardı uyguladığını ifade ederken şirketlerle gıda, süt ürünleri, bal, içme suyu gibi alanlarda toplam 61 anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Veseli konuşmasında, "Helal Standart, güven ve kalite açısından dünya çapındaki ISO ve HACCP standartları düzeyine ulaşmıştır." ifade ederken Makedonya'da Alkaloid, Mamas, UKA, Makgros gibi önemli şirketlerin de bu Helal Standart sertifikasına sahip olduğunu söyledi.

'Kısa Sürede Bu Alanda Büyük Başarı Elde Ettik'

Törende konuşma yapan İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, " Belki bu alanda eski değiliz fakat çalışmalarımızla kısa sürede büyük bu alanda önemli başarı elde ettik. Bunun bir göstergesi olarak bizim işbirliği içerisinde olduğumuz şirketlerden birisi Rusya'da Altın Plaket aldığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Recepi konuşmasının devamında ise Makedonya'da faaliyet gösteren şirketlerin bir çoğunun Helal Standardı kendi şirketlerinde uygulamak için ilgilendiklerini ifade ederken, bu eğitime katılan şirketlere de ayrıca teşekkür etti.

Ekonomi Bakanlığından Helal Sistemine Destek

Ekonomi Bakanı Driton Kuçi, yaptığı konuşmada "Ülkenin ekonomik kalkınmasına sunacağı katkı göz önünde bulundurarak Helal Standart uygulamasına 5 yıldır maddi destek sunmaktayız. Önümüzdeki dönemde de helal Standart uygulaması alanında şirketlere destek vermeyen devam edeceğiz." dedi.



Helal standardı uygulama konusunda tüm şirketlere çağrıda bulunan Bakan Kuçi, "Dünya çapında helal ürünler yıllık 650 milyar Dolarlık bir pazarı temsil ediyor. Avrupa'da ise bu rakam 66 Milyar Dolar. Bu rakamlara baktığımızda helal piyasasının dünyanın en hızlı büyüyen piyasaları arasında yerini almış vaziyette. Helal ürünleri satan şirketlerin üçte ikisi Müslüman olmayan şirketlerdir. Fakat helal uygulaması bu şirketler tarafından sağlıklı gıda garantisi olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

'Müslümanlar Ürünlerin Hükmünü Sorgulanmaya Başlamıştır'

Dünya Helal Konseyi Temsilcisi Murat Sayın yaptığı konuşmada, "Hayatın bütün alanlarıyla ilgili düzenlemelerde bulunan İslam, insan hayatının devamlılığı adına belki dene zaruri bir ihtiyaç olan yiyeceklerle ilgili pek çok hükümleri hesaba katmış be bu alanda bazı sınırlanmalar getirmiştir. Bu itibarla İslam'da açıklanan bütün hükümleri hayatlarına tatbik etmekle mükellef olan Müslümanlar için her gün almak zorunda oldukları yiyecek ve içeceklerle ilgili hükümlerin bilinip yaşanması da büyük önem arz etmektedir." şeklinde ifadeler kullandı.



Konuşmasının devamında ise Sayın, "Günümüzde bilim ve teknik alanında ortaya çıkan yeni teknolojilerin çeşitli endüstrilerde kullanılmasıyla birlikte geleneksel olarak tüketilen gıdaların yerini imalatında pek çok ham maddenin ve katkı maddelerinin kullanıldığı, işlenmiş ürünlerin aldığını görmekteyiz. Çeşit çeşit ürünlerin market raflarında yerini aldığı bu süreçte Müslümanlar tarafından ürünlerin hükmü sorgulanmaya başlamıştır." dedi.

'Helal Sertifikalara Talep Artıyor'

Gayrimüslim ülkelerde de bu uygulamaya ilgi gösterildiğinin altını çizen Murat Sayın, "Helal sertifikalı ürünlere talep artarak devam etmektedir. Malezya, Endonezya, Singapur ve körfez ülkeleri gibi bazı Müslüman ülkelerde helal sertifikalı ürünlerin ithalatında artık helal sertifikası sorgulanmaya başlamıştır. Ayrıca gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanların da ürünleri tercih etmelerinde helal sertifikasının önemli bir etken olduğuyla ilgili pek çok araştırmayı görmekteyiz. Yine İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer AB ülkelerinde bulunan pek çok toptan satış mağazalarında helal reyonları bulunmaktadır. Bunun en temel özelliği helal sertifikasını güvenli helal tüketim için bir anahtar olarak görülmesi olarak söyleyebiliriz." dedi.

Helal Sertifikalı Gıda Pazarının Değerinin 1 Trilyon Dolar

Dünya genelinde helal pazarın piyasa değerine de değinen Sayın, bu konuda "Dünyada helal sertifikalı gıda pazarının değerinin 1 trilyon Dolar, gıda haricindeki ilaç, kozmetik, turizm ve finans pazarının potansiyelinin eklenmesiyle 3 trilyon Dolarlık bir pazarın olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda yalnız Müslümanların değil pek çok gayrimüslim işadamlarının dahi bu gelişen pazarda pay almak için birbirleriyle yarıştıklarını görmekteyiz. Yine Türkiye'de bir kaç sene öncesine kadar bazı firmaların ürünleri ve markaları toplumun geniş kitleleri tarafından bilinmemesine rağmen, helal belgesini aldıktan sonra şimdilerde dünyanın pek çok yerine ihracat yapar haline gelmişlerdir." sözlerini kullandı.



Yapılan açılış konuşmalarının ardından Ekonomi Bakanı Driton Kuçi, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi veHelal Standart Ajansı Müdürü Muhamer Veseli 32 kuruma sertifikalarını takdim etti. İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ayrıca desteklerinden dolayı Ekonomi Bakanı Driton Kuçi ve Dünya Helal Sertifika Konseyi Temsilcisi Murat Sayın'a teşekkür belgesi takdim etti.