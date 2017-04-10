Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, büyükelçilikte görev yapan polislerle birlikte Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümünü kutladı.
Büyükelçiliğin resmi Facebook hesabında yapılan paylaşımda, “Tüm polislerimize en içten dileklerimizi sunar, başarılar dileriz” denildi.
Türk Polis Teşkilatının 172. Yıldönümü...
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