Bakanlar Kurulu kararıyla vekaleten müdürlük görevine getirilen Türk müdürler, dün bir toplantı gerçekleştirdi.

Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresine Vekaleten Müdürü Menfi İlyaz, Toplulukların Haklarını Gerçekleştirme Ajansnın Vekaleten Müdürü İlhan Rahman’la bir araya geldi. İlyaz’la birlikte kurum çalışanları toplantıda hazır bulunurken, Rahman’a yardımcısı Celyo Hociç eşlik etti.

İlyaz, iki kurumun çalışmaları ve önümüzdeki dönemde neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.