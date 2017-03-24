



Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Türkleri temsil eden Türk milletvekilleri Yusuf Hasani ve Enes İbrahim, dünkü Büyükelçi makam aracındaki Türk bayrağına saldırı girişimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

TDP Milletvekili Yusuf Hasani, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği makam aracındaki Türk bayrağımıza ve makam şoförüne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırıları düzenleyen şer odakları yıllardır inşa etmiş olduğumuz Türkiye-Makedonya arasındaki mükemmel ilişkilerimize gölge düşürmüş, Makedonya'mızda yaşayan soydaşımızı derinden üzmüştür. Bu menfur saldırıyı düzenleyen provokatörün gözaltına alındığı haberini sizinle paylaşmak istiyorum. T.C Üsküp Büyükelçisi ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

THP Milletvekili Enes İbrahim ise sosyal medyadaki açıklamasında "Yıllardır bu ırkçılarla mücadele ediyoruz. Mücadelemizde maalesef yalnız kaldık. Türkiye Cumhuriyeti devleti yeterince ilgilenmedi... Ancak ırkçılar haddini aştı. Son dönemde bana ve çalışma arkadaşlarımıza karşı ırkçı saldırılarda bulunanlarla mücadelemiz çetin geçiyor... Bugün Büyükelçilik şoförü otomobilde Türk bayrağı olduğu için saldırıya uğramış. Orhan bey Türk bayrağına duyduğu saygı ve sevgisinden dolayı saldırıya maruz kalmıştır. Geçmiş olsun dileklerimi sunarken, olayın derhal aydınlatılması ve saldırganların adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorum. Artık ırkçı-şovenlere karşı bir duruş sergilemek lazım! Kapalı kapılar ardına bu şahıslarla pazarlık yapmamak, gizli görüşmelerde bulunmamak gerek! Irkçı şovenlerde Türk bayrağının inmeyeceğini ve bayrağa saldırının bedelinin ağır olduğunu bilmeliler!" ifadelerine yer verdi.