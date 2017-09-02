



Türk Kızılayı, Kurban Bayramı vesilesiyle bağışta bulunulan 2 bin 100 hisse kurbanı Makedonya'da kesti.

Türk Kızılayı ve Makedonya Kızılhaçı iş birliğinde bayramın ilk gününde Ustrumca şehrindeki mezbahada toplam 2 bin 100 küçükbaş hayvan kesildi. Kurban etleri, Doğu Makedonya'daki yörük köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtıldı.

Kurban kesim ve dağıtım törenine, Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Murat Sümer, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Makedonya Kızılhaçı Ustrumca Şube Sekreteri Lyupço Yankov ile Kızılhaç gönüllüleri katıldı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada "Bu bayramın huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Kurban kelime anlamı itibarıyla yakınlaşmak anlamını içeriyor. Bir ibadettir kurban. Kişinin Rabbi ile olan özel bir ilişkisidir ama vekaletle de yapılabiliyor. Kızılay olarak biz de bu sene 100 bin hisse kurban vekaleti alabileceğimizi düşünerek tedarik yapmıştık ama gerçekten vatandaşlarımızın, bağışçılarımızın yoğun ilgisiyle 125 bine dayandı bu hisse." şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı, bayramın bir, iki ve üçüncü günleri Doğu Makedonya bölgesinde toplam 2 bin 100 hisse dağıtımını gerçekleştirecek.

Kaynak: Haberler.com