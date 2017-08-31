Dünyanın dört bir yanında düzenlediği kurban organizasyonuyla milyonlarca muhtaç aileye yardım edecek olan Türk Kızılay’ı, çalışmalarını Makedonya’da da sürdürecek.

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı İnsan Kaynakları uzmanı ve Makedonya ekip başkanı Barış Akça, Ustrumca bölgesinde 2 bin 100 hisse küçükbaş kurban kesileceğini söyledi.

Akça, “Vekaletli kurban kesim kampanyası neticesinde bu hisseler ihtiyaç sahiplerine verilecek. Makedonya’nın 14 bölgesinde hisseleri dağıtacağız” dedi.

6 kişilik bir ekiple çalışmaları tamamladıklarını belirte Akça, Türk Kızılay’ı Genel Başkanının da bayramın birinci gününde Makedonya’da bulunacağını ve yüzleri ak bir şekilde kurban organizasyonunu tamamlamak hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay’ı, Makedonya’da 5 yıldan bu yana kurban organizasyonları gerçekleştiriyor.