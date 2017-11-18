



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ve Altınova Belediye heyeti dün Makedonya’nın Merkez Jupa Belediyesinin ziyaret etti.

Ziyaret sırasında geçtiğimiz aylarda TDBB tarafından Merkez Jupa Belediyesine hibe edilen itfaiye aracının teslimi resmi törenle yapıldı.



Tören sonrasında Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim ile TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, şu ana kadar gerçekleştirilmiş ortak çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederken, ileride yeni projeler hayata geçirmek için görüşmelerini sürdüreceklerini açıkladı.

