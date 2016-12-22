



Türk Demokratik Partisi, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesielsiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk vatandaşlarının milli bayramı olan 21 Aralık bayramının arifesinde yine coşkulu ve gururluyuz.

Parti, bölge, şehir ayırt etmeksizin, Makedonya’da yaşayan tüm Türklerin milli bayramı olan ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1944 yılında Makedonya’daki Türkçe eğitimin tekrar başlamasını simgeleyen 21 Aralık tarihi, bugün Makedonya’nın tüm bölgelerinde büyük bir coşku ve gururla kutlanan bir bayram olmayı başarmıştır.

Bildiğiniz üzere, 2006 yılında o dönem Makedonya Cumhuriyeti Meclisindeki TDP Milletvekilleri tarafından M.C.Parlamentosu’na sundukları kanun teklifi üzerine, milli bayram teklifi kabul edilmiş ve Makedonya Cumhuriyeti Resmi Bayramlar Kanunu kapsamında 21 Aralık tarihi, Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak resmileşmiştir.

Vesileden yararlanarak, 1944 yılında dönemin ağır koşulları içerisinde Türk eğitimin devamı için uğraş vermiş olan tüm değerli büyüklerimiz ve öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizler, öğretmenliği Peygamber mesleği olarak isimlendiren bir ecdadın torunları olarak, aynı hassasiyet ve önemli öğretmenlerimize gereken desteği vermekte kararlı olduğumuzu da bildirmek istiyoruz.

Bu topraklardaki Türklerin ve Türkçe’nin varlığı, ülkemizin canlı tapusu ve zenginliğidir. Biz Makedonya Türklerinin dayanışma içerisinde, başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm halkımızla birlikte geleceğe daha güçlü hareket etmemiz gerekmektedir.

Makedonya’daki Türk toplumu, Türk okullarıyla kültürüyle, edebiyatıyla, sanatıyla, tarihiyle, geleneğiyle ve manevi değerleriyle asırlardır bu topraklarda kendi varlığını sürdürmüş ve gelecekte sürdürmeye kararlıdır.

Saygıdeğer kamuoyu,

Milli Bayramlar Kanunu’nun kabul edilmesinin ardından, ilk yıllarda milli bayramımızın kutlama törenleri Türk Demokratik Partisi tarafından gerçekleştirilmiş, daha sonra da kutlama törenleri Sivil Toplum temsilcilerimiz MATÜSİTEB’e devredilmiştir. Bunun yanında, yıllar boyu okullarımız ve öğrenci ile öğretmenlerimiz tarafından da coşkulu kutlamaların gerçekleştirilmesi bayramımıza ayrı bir önem kazandırmıştır.

Ancak bu bağlamda gerçekleştirilecek olan bu yılki kutlama törenleri, anavatanımızda geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur terör saldırıları ve son olarak dün akşam Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi’ne düzenlenen suikast gibi olaylardan ötürü iptal edilmesi durumunda kalınmıştır.

Biz parti olarak da bu kararı saygıladığımızı ifade eder, okullarımıza günün anlamı ve önemine vurgu yapılması açısından kendi çaplarında kutlama programları düzenleyeceklerini umuyorum.

Türk Demokratik Partisi olarak, anavatanımızda yaşanan bu hadiselerden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca, bütün insanlığı hedef alan bu çirkin saldırıların arkasındaki güçlerin en kısa zamanda açığa çıkacağını ve anavatanımızın bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağına da inancım tamdır.

Sayın Makedonya Türkleri,

Makedonya’da yaşayan tüm soydaşların birlik ve beraberliğini temsil eden 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı'nın tüm Makedonya Türklerine hayırlara vesile olmasını dileriz.

Millet olarak bütünleşmemiz için bir fırsat olması temennisi ile, bayramımız kutlu olsun.”