banner43

banner42

22 Aralık 2016 Perşembe

Tearce’deki 2011 Numaralı Sandıkta... Tearce'deki Sandıkta Yeniden Oylama Yapılacak... SDSM: "Vatandaşlar Değişim ve... Todorov: "İdari Mahkeme Kanunsuz... Tearce’de 2011 No’lu Sandıkta Yeniden... İdari Mahkeme VMRO-DPMNE ve SDSM'nin... VMRO-DPMNE DSK'nın Kararını İdari... VMRO-DPMNE Lideri Gruevski Kalabalığa... VMRO-DPMNE Üyeleri 'Seçim Zaferini Korumak'... Türklerin Yaşadığı Yerleşim yerlerinde... SDSM'nin Diğer İtirazları Bugün Masaya... VMRO-DPMNE Üyeleri DSK Önünde Toplandı SDSM'li Bakanlar Spasovski ve Remenski... VMRO-DPMNE: "DSK Hiçbir Baskıya... DSK Şikayetleri Kabul Edip Etmeyeceği...
Türkçe Eğitim Bayramı Vesilesiyle... Prof. Dr. İlber Ortaylı Köşe Yazısında... El-Bab'tan Acı Haber: 10 Asker Şehit... Yeni Büyükelçiler İvanov'a Güven... Başbakan Emil Dimitriev Türkçe Eğitim... Cumhurbaşkanı İvanov Türkiye Mezunları... Büyükelçi Kara’dan 21 Aralık Mesajı Avrupa ve Asya Kıtaları Bu Kez Karayoluyla... Karlov İçin Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinde... Cumhurbaşkanı İvanov'dan Putin'e Taziye... 21 Aralık Etkinlikleri Yaşanan Son Olaylar... Poposki, Suikast Hakkında Paylaşımda... Türkiye ve Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliklerinden... 'Türkiye-Rusya İlişkilerini Bozmaya... Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a...
Türk Demokratik Partisinden Türkçe... Kış Mevsimine Giriyoruz Dünden Bugüne 21 Aralık Kutlamaları Vizyon Üniversitesi 21 Aralık Türkçe... Azerbaycan Milletvekili Paşayeva Milletvekili... Nihal Pagria’yı Kaybettik Kırçova Belediyesinde Türk Bayrağı... "Rüşvet" Davası 23 Ocak Tarihine... Tüm Şehirlerde Hava Sıcaklığı Sıfırın... 21 Aralık Ankara’da da Kutlanacak Makedonya’nın Büyük Bölümü Eksi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Taziye Defterini... Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı... Merkez Jupa'da Çok İşlevli Spor Sahaları... Saraç, T.C. Üsküp Büyükelçiliğindeki...
“Arnavutluk, Balkanların Barış ve... Boeng 727 Tipi Uçak Kalkıştan 3 Dakika... 2016 Yılında Dünya Genelinde 74 Gazeteci... Kosova Artık +383 Kodunu Kullanacak T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivillerin... Türkiye Devreye Girdi, Kaçak Göçmen... Kosova Kamu Bakanı Yağcılar Türkiye... Halep'te Son 21 Günde 828 Sivil Hayatını... Bombardıman Altındaki Halep'te İnsanlık... Adana'da Öğrenci Yurdunda Yangın Kolombiya’da Uçak Kazası “Çok İleri Giderseniz Sınır Kapısı... Prizren’de Türkçe Levhaya Çirkin... Avrupa Parlamentosundan Skandal Türkiye... Halep'te Katliam: 6 Günde 322 Ölü,...
MÜSİAD: Dünya Barışı İçin "Teröre... KKTC Meclis Heyetinden MÜSİAD Makedonya'ya... Ekim’de Makedonya’ya En Çok Türkiyeli... MÜSİAD, Büyükelçi Kara’yı Ağırladı Büyükelçi Kara MATTO Yönetim Kurulu... Makedonya’daki Hava Ulaşımında Rekor;... İzmir Fuarında Makedonya Turizmine Büyük... Türkiye Dolara Savaş Açtı Yeni Türk Yatırımı 200 Kişiye İstihdam... Akaryakıta 2 Denarlık Zam Geliyor Merkez Bankası Başkanı Dimitar Bogov... İnşaat Sektörünün Patlaması Üsküp’te... Maliye Bakanı Minoski MATTO Heyetini... Limak Holding, Üsküp’te Karma Kullanımlı... Hanehalkının Eylül Ayı Tüketim Harcaması...
İki Genç Sporcumuz Yılın En İyileri... “Hedefim Fenerbahçe Kadın Basketbol... Türk Futbolcu Elif Elmas “En İyi Genç”... 2016 Yılının En İyi Futbolcusu Besart... Makedonya Basketbolcuları İstanbul'dan... “Takımının Hedefi İyi Futbolcu Çıkarmak” Makedonyalı Genç Basketbolcular Türkiye'de... Türkiye Yükseldi, Makedonya Düşüşte “Karatedeki Başarılarımız Gündeme... Yukarı Banisalılar Trabzonspor Dergisine... Türkiye A Milli Takımı, Kosova’yı... Türk Sporcular Üsküp’te Altı Madalya... Yahya: "Hedefim Büyük Bir Takıma... Genç Kalemler Kulübü Makedonya’da... Türkiyeli Judocular Üsküp’ten 7 Madalyayla...
Makedonyalı Öğrenciler TRT’ye Konuk... İskender Pala Üsküp'teki Okuyucularıyla... İskender Pala'nın Katre-i Matem Kitabı... Yücelciler Üsküp’te Düzenlenen Panelle... “Rumeli’de Bir Udi” Belgeseline... Genç Türk Tasarımcı Esma Kâzım,... Üsküp'te "İlahi Aşk İçin Sada"... Kayseri'de “Abdullah Gül“ Müzesi... Bu Akşam Üsküp'te "İlahi Aşk... Türkiyeli Fotoğrafçıların Sergisi... Erol Tufan: "Makedonya ve Balkan... Türkiyeli Fotoğrafçılar Üsküp’te... Ensar Derneği'nin "Çay Keyfi"... Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden İlkokul... 'Balkanlar'da Türk Kültürü' Konulu...
Türkçe Eğitimdeki Sorunlar Masaya Yatırılıyor “Türk Öğrencilerine ve Velilere Yardımcı... Türkçe Eğitim Günü İçin Ohrili... Resne'de Türkçe Eğitim Bayramı Coşkusu ADEKSAM Burs Dağıtım Töreni Düzenledi Azerbaycan Milletvekili Pashayeva Tefeyyüz'ü... Değerli Öğretmenlerden Sebaydin Baki... Tefeyyüz ile İBU Arasında İmzalanan... Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Diplomalarını... “Türk Masal Saati” Ohrili Çocuklarla... TİKA’dan Sırbistan’da Eğitime Destek MATTO Burs İlanı Uluslararası Vizyon Üniversitesi Heyetinden... Türkçe Eğitim bayramında "15... Makedonya'daki Türkoloji Bölümleri...
TDP'ye Genel Başkanlık İçin 6 Adaylık... Siyasi Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri... Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Adil... AP Üyesi İlhan Küçük'ten Makedonya... Bir Partinin Daha Aday Listeleri Kabul... Seçim Komisyonu SDPM'nin Milletvekili... Diasporadan Seçimlere Büyük İlgi 11 Aralık Seçimlerine 13 Siyasi Yapılanma... VMRO-DPMNE Milletvekili Adaylarını Açıkladı:... TDP’nin Milletvekili Adayları Hasani... TMBH: “Koalisyondan Çıkmamızın Sorumlusu... TMBH Genel Sekreteri ve THP'den Tepki Milletvekili Adaylık Başvuru Süresi... THP'nin Milletvekili Adayı Yine Enes... Aday Başvuru Süresi Cuma Günü Bitiyor
Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin... Makedonya’da 120 Bin Diyabet Hastası... Onkoloji ve Radyoterapi Kliniği Hastalarına... "Eferalgan" Şurubu Geri Çekildi 500 Sağlık Çalışanının Maaşlarına... ZOR Derneği’nden Çayır-Kadın Doğum... Çevre Dostu Araçlara Vergi İndirimi... Hava Kirliliği Nedeniyle Solunum ve Kalp-Damar... "Alo Doktor" Hattı’nda Mevsimsel... İthal Araçlar Havayı Kirletiyor
Mevlit Kandili Ohri’de Kutlandı “Öğrencilerimle Aramda Farklı Bir... “Her Zorluğun Ardında Bir Başarı... Sultanahmet Camii Tarihinin En Kapsamlı... “Öğrencilerim, Evlatlarım Gibi” Genç Hafızlar Saraybosna’daki Kuran... Manastır 'Şirok Sokak'ta Bir İlk “Küçük İşletmemde Her Yaşa ve... “Resimle İlgilenenler Asla Resim Çizmekten... “Her Bayan En İyisini Hak Ediyor” Melda Karahasan: "Adaleti Sağlayan... “Makedonya ile Yunanistan Arasındaki... Makedonya Türk Gençliği Liderlik Seminerinde... İslam Alimi Şuayb Arnavuti Vefat Etti Batı Trakya Kadın Platformu’ndan Makedonya’ya...

Türk Demokratik Partisinden Türkçe Eğitim Bayramı Mesajı

Türk Demokratik Partisi, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesielsiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:44
Bu haber 647 kez okundu
Türk Demokratik Partisinden Türkçe Eğitim Bayramı Mesajı


Türk Demokratik Partisi, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesielsiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk vatandaşlarının milli bayramı olan 21 Aralık bayramının arifesinde yine coşkulu ve gururluyuz.

Parti, bölge, şehir ayırt etmeksizin, Makedonya’da yaşayan tüm Türklerin milli bayramı olan ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1944 yılında Makedonya’daki Türkçe eğitimin tekrar başlamasını simgeleyen 21 Aralık tarihi, bugün Makedonya’nın tüm bölgelerinde büyük bir coşku ve gururla kutlanan bir bayram olmayı başarmıştır.

Bildiğiniz üzere, 2006 yılında o dönem Makedonya Cumhuriyeti Meclisindeki TDP Milletvekilleri tarafından M.C.Parlamentosu’na sundukları kanun teklifi üzerine, milli bayram teklifi kabul edilmiş ve Makedonya Cumhuriyeti Resmi Bayramlar Kanunu kapsamında 21 Aralık tarihi, Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak resmileşmiştir.

Vesileden yararlanarak, 1944 yılında dönemin ağır koşulları içerisinde Türk eğitimin devamı için uğraş vermiş olan tüm değerli büyüklerimiz ve öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizler, öğretmenliği Peygamber mesleği olarak isimlendiren bir ecdadın torunları olarak, aynı hassasiyet ve önemli öğretmenlerimize gereken desteği vermekte kararlı olduğumuzu da bildirmek istiyoruz.

Bu topraklardaki Türklerin ve Türkçe’nin varlığı, ülkemizin canlı tapusu ve zenginliğidir. Biz Makedonya Türklerinin dayanışma içerisinde, başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm halkımızla birlikte geleceğe daha güçlü hareket etmemiz gerekmektedir.

Makedonya’daki Türk toplumu, Türk okullarıyla kültürüyle, edebiyatıyla, sanatıyla, tarihiyle, geleneğiyle ve manevi değerleriyle asırlardır bu topraklarda kendi varlığını sürdürmüş ve gelecekte sürdürmeye kararlıdır.

 

Saygıdeğer kamuoyu,

Milli Bayramlar Kanunu’nun kabul edilmesinin ardından, ilk yıllarda milli bayramımızın kutlama törenleri Türk Demokratik Partisi tarafından gerçekleştirilmiş, daha sonra da kutlama törenleri Sivil Toplum temsilcilerimiz MATÜSİTEB’e devredilmiştir. Bunun yanında, yıllar boyu okullarımız ve öğrenci ile öğretmenlerimiz tarafından da coşkulu kutlamaların gerçekleştirilmesi bayramımıza ayrı bir önem kazandırmıştır.

Ancak bu bağlamda gerçekleştirilecek olan bu yılki kutlama törenleri, anavatanımızda geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur terör saldırıları ve son olarak dün akşam Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi’ne düzenlenen suikast gibi olaylardan ötürü iptal edilmesi durumunda kalınmıştır.

Biz parti olarak da bu kararı saygıladığımızı ifade eder, okullarımıza günün anlamı ve önemine vurgu yapılması açısından kendi çaplarında kutlama programları düzenleyeceklerini umuyorum.

Türk Demokratik Partisi olarak, anavatanımızda yaşanan bu hadiselerden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca, bütün insanlığı hedef alan bu çirkin saldırıların arkasındaki güçlerin en kısa zamanda açığa çıkacağını ve anavatanımızın bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağına da inancım tamdır.

 

Sayın Makedonya Türkleri,

Makedonya’da yaşayan tüm soydaşların birlik ve beraberliğini temsil eden 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı'nın tüm Makedonya Türklerine hayırlara vesile olmasını dileriz.

Millet olarak bütünleşmemiz için bir fırsat olması temennisi ile, bayramımız kutlu olsun.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2016 © Copyright © by Yenibalkan.com