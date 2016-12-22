Makedonya’nın tüm şehirlerinde sabah saatlerinde sıfırın altında derecelerle güne uyandı.

Berovo -12’yle en büyük soğuğun yaşandığı yer olarak göze çarparken, Demir Kapı -10, Ustrumca ve Manastır -9, Kumanova, İştip, Kalkandelen ve Üsküp’te -8 derece ölçüldü.

Pirlepe ve Debre -7, Kriva Palanka ve Gevgeli -6, Mavrova -5, Ohri -4, Doyran ise -1 dereceyi gördü.

Meteoroloji İdaresi, gün içerisinde güneşli ve kuzeyden esecek hafif bir rüzgar beklentisinde olduğunu açıklarken, hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek.

Uzmanların tahminine göre önümüzdeki günlerde de sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi bekleniyor. Gün içerisinde ise güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava öngçrülüyor.