Üsküp Ceza Mahkemesinde bugün Özel Yetkili Savcılık tarafından yürütülen “Trust” isimli davası yapılacak.
“Trust” davasında sanıklar arasında işadamı Seat Koçan ile “Transmet”, “Sileks” ve “Vato Dooel” şirketlerinin yöneticileri yer alıyor.
Sanıklar sahte belgelerle ihaleler kazanmaktan yargılanıyor.
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