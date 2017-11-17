



Makedonya’nın başkenti Üsküp’te tam bir hafta içerisinde toplam 78 trafik kazası yaşandı. Bir yaya ise ağır yaralanma sonucu hayatını kaybetti.

Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta içerisinde trafik polisinin sıkı kontrol yaptığını açıkladı. Polis tam bir hafta içerisinde hız sınırını aşan toplam 265 sürücüye ceza kesti. Bunun dışında 127 sürücüye alkolün etkisi altında araç sürdükleri, 122 sürücüye ehliyetsiz araç sürdükleri, 8 sürücüye ise kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesildi.

Ayrıca yaya geçidi dışında caddeden geçen toplam 134 yayaya da ceza kesildi.

Bir hafta içerisinde 450 araca ise hatalı park nedeniyle “Payak” araçlarıyla el konuldu.