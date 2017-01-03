1 Ocak itibariyle toplu taşıma araçlarında elektronik kart dönemi başladı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar devlet ya da özel otobüs fark etmeksizin ödemeyi elektronik bilet ile yapmak zorundalar.
Üsküp Şehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada elektronik kartların 'JSP' satım birimlerinden veya otobüslerde temin edilebileceğini açıkladı.
Toplu taşıma araçlarını kullanmak için elektronik karta para yüklenilmesi gerekiyor. Kullanıcılar en az 100 en çok da 6 bin denar kartlarına yükleyebilir.
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