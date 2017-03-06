



Üsküp'ün Aerodrom Belediyesi 'Bir kapak-Bir umut' adlı yardım kampanyasına dahil olarak plastik kapak toplama etkinliğine katıldı.

Toplanan kapaklar Türkiye'ye gönderilip toplanan er 250 kilogram kapaktan bir tekerlekli sandalye kazanılıyor. Tekerlekli sandalyeler ise ihtiyacı olup satın almak için imkanı olmayan ailelere teslim edilecek.

Aerodrom belediyesi, tüm vatandaşlara toplanan kapakları belediye binasındaki kutulara getirmeleri çağrısında bulundu.

'Bir kapak-Bir Umut' adlı kampanya Makedonya Tıp Öğrenciler Birliği tarafından başlatılmıştı.