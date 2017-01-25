T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, bugü Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi’yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Tophane semtinde inşa edilmesi planlanan yeni cami inşaatını Türkiye’nin üstlenmesi kararı alındı.

Türkiye’den iki uzmanın da yer aldığı görüşmede ikili işbirliğinin artırılması da konuşuldu.



Cami inşaatının başlatılması için yasal prosedürlerin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, “Türk kardeşlerimiz Balkanların en güzel ve en büyük camilerinden birini yapacak” ifadelerini kullandı.