Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfının inşaatını üstleneceği Üsküp’teki Tophane semtinde inşa edilecek yeni caminin arsası ziyaret edildi.

Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve heyetler, arsada incelemelerde bulundu.

Kısa bir süre içerisinde inşaatın yapılacağı alanın çevrelenmesi ve Çayır Belediyesi tarafından temel atma içi hazır hale getirilmesi bekleniyor.

İslam Birliği ve KOMAŞ AŞ’nin ise açılacak ihalelerle inşaatı üstlenecek şirketi belirledikten sonra çalışmalar başlayacak.